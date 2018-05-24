24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе найден повешенным студент из Шри-Ланки, проводится проверка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Гомельский районный отдел СК проводит проверку по факту гибели гражданина Шри-Ланки 1991 года рождения, который был найден 20 мая висящим в петле в лесном массиве в Гомельском районе местным жителем", - рассказала Мария Кривоногова.

Известно, что иностранный студент одного из гомельских вузов некоторое время числился пропавшим без вести.

В данный момент проводится комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств гибели молодого человека, назначена судебно-медицинская экспертиза. Первоначально рассматривается версия суицида.-0-