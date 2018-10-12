В Гомельском районе под колесами грузовика погиб пешеход

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе грузовик сбил пешехода, который находился на проезжей части, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла в 01.35 11 октября. 30-летний водитель MAN с прицепом на 28-м км подъезда к Гомелю от автодороги М-10 со стороны Речицы наехал на 72-летнего пешехода. Известно, что мужчина находился на проезжей части в правой по ходу движения автомобиля полосе. Подробности ДТП уточняются.
В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. Как уточнили в ГАИ, мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.-0-
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