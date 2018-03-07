В Гомельском районе прохожий спас престарелую женщину при пожаре

7 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе прохожий вывел из горящего дома престарелую женщину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели Гомельского районного подразделения МЧС выехали 6 марта в 17.18 по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Головинцы. К моменту их прибытия горела кровля деревянного дома с кирпичной пристройкой. Его хозяйку, пенсионерку 1934 года рождения, которая проживает одна, еще до приезда спасателей вывел из горящего дома мужчина 1988 года рождения, который стал случайным очевидцем пожара.

Огнем уничтожена кровля, повреждено 15 кв.м потолочного перекрытия, имущество внутри дома. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий произошедшего - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-