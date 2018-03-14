14 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе работник сельхозпредприятия подстрекал к даче взятки должностному лицу, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Гомельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении специалиста одного из сельскохозяйственных предприятий района по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.5 ст.16, ч.1 ст.431 (подстрекательство к даче взятки), ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК.

"По версии следствия, подозреваемый склонял индивидуального предпринимателя к даче взятки директору предприятия за благоприятное решение вопроса, касающегося поставки ИП в адрес хозяйства товарно-материальных ценностей и их своевременной оплаты. Под предлогом оказания содействия по заключению договора поставки подозреваемый получил от предпринимателя Br1 тыс. и распорядился деньгами по собственному усмотрению", - прокомментировала Мария Кривоногова.

Товар был поставлен, но с предпринимателем своевременно не рассчитались. При этом последующие расчеты с ИП производились не напрямую, а через переводы сельхозпредприятием долга на своих же должников. Тем не менее, через несколько месяцев предприниматель передал представителю предприятия Br500 для заключения еще одной сделки. Сотрудники милиции задержали работника сельхозпредприятия с поличным.

Следствием осуществляется сбор доказательств вины подозреваемого. Устанавливаются иные возможные эпизоды его противоправной деятельности.-0-