В Гомельском районе сотрудники МЧС вынесли пенсионерку из дома через окно

На пульт диспетчерской станции центра оперативного управления Гомельского районного подразделения МЧС 3 августа поступила информация о том, что в деревне Романовичи по ул. Южная бригаде скорой медицинской помощи требуется помощь в спуске женщины со второго этажа жилого дома.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что 76-летняя женщина находится в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома, у нее перелом шейки бедра левой ноги в результате падения. Попытки медиков самостоятельно спустить пострадавшую оказались неудачными, т.к. лестничные пролеты в подъезде оказались слишком узкими.
Сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения осуществили спуск пенсионерки через проем второго этажа. После этого женщина была госпитализирована.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3269 BYN
|2.317 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0125 BYN
|2.01 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.1689 BYN
|3.152 BYN
|3.165 BYN