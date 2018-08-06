В Гомельском районе сотрудники МЧС вынесли пенсионерку из дома через окно

На пульт диспетчерской станции центра оперативного управления Гомельского районного подразделения МЧС 3 августа поступила информация о том, что в деревне Романовичи по ул. Южная бригаде скорой медицинской помощи требуется помощь в спуске женщины со второго этажа жилого дома.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что 76-летняя женщина находится в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома, у нее перелом шейки бедра левой ноги в результате падения. Попытки медиков самостоятельно спустить пострадавшую оказались неудачными, т.к. лестничные пролеты в подъезде оказались слишком узкими.

Сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения осуществили спуск пенсионерки через проем второго этажа. После этого женщина была госпитализирована.