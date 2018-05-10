10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе спасатели помогли лошади выбраться из копани, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в деревне Старые Дятловичи 8 мая. Спасателям Гомельского районного подразделения поступило сообщение о том, что необходима помощь по извлечению лошади из копани. Как выяснилось, животное провалилось в искусственный водоем глубиной около 2 м. Вытащить самостоятельно лошадь ее хозяин не смог.

Спасатели при помощи специального оборудования и инструмента извлекли животное. Лошадь не пострадала и в ветеринарной помощи не нуждалась.-0-