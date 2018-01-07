7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском цирке с высоты сорвалась гимнастка, девушка в больнице, сообщают очевидцы в соцсетях.
В интернете появилась видеозапись инцидента. Во время номера на высоте 9-этажного здания акробаты выполняли феноменальные трюки. Гимнастка с размаху летела из рук одного акробата к другому. Как видно из видеозаписи, гимнаст ее поймал, но девушка выскользнула из его рук и упала за пределы страховочной сетки. Ее госпитализировали.
Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в цирке, гимнастка находится в больнице, переломов нет. Есть гематома головы, но врачи говорят, что пока хирургическое вмешательство не требуется.-0-
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