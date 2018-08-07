В Горках годовалый мальчик выпил кислоты вместо газировки

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках годовалый мальчик получил химожог, перепутав кислоту с газировкой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 5 августа. Бабушка ребенка услышала резкий плач и увидела в его руках пустую бутылку от газированного напитка. В ней хранилась кислота, которой 31 июля родители мальчика чистили трубы. С химическими ожогами полости рта и пищевода ребенок был госпитализирован.

В Следственном комитете обратили внимание, что на минувшей неделе в Беларуси произошел ряд несчастных случаев с детьми. Так, в городском поселке Россь Волковысского района 11-летний мальчик вместе с другими детьми играл на монументе. В какой-то момент он, находясь на высоте 2,5 метра, почувствовал недомогание и упал, получив травмы различной степени тяжести.

В городе Белоозерске (Брестская область) из окна третьего этажа жилого дома выпала 4-летняя девочка. Она забралась на подоконник открытого окна, оперлась на москитную сетку, вместе с которой и выпала.

"По всем вышеуказанным фактам проводятся проверки, выясняются причины и условия, способствовавшие несчастным случаям", - подчеркнули в СК.

Следователи напоминают родителям о недопустимости хранения жидкостей, представляющих опасность, в доступных для детей местах. Следует ограничить доступ и к электрическим бытовым приборам, к открытым источникам повышенной температуры и огня. Нельзя оставлять детей одних в помещениях с открытыми окнами.-0-