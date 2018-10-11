В Горках на сына завели уголовное дело за избиение отца

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках 33-летний сын избил отца, по данному факту в его отношении Горецким районным отделом СК возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжких телесных повреждений). Сын потерпевшего задержан. "Сообщение в милицию о госпитализации 60-летнего мужчины с тяжелыми травмами поступило от работников Горецкой центральной районной больницы. Следствие установило, что вечером 9 октября в одной из квартир города между выпившими мужчинами произошла ссора. Она вылилась в избиение сыном собственного отца. Он нанес множество ударов руками, в том числе по голове", - рассказали в СК.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед прокурором о заключении его под стражу.-0-