9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городке ликвидирован наркопритон, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили на квартире по ул. Пролетарской двух мужчин, занимавшихся на кухне вывариванием маковой соломки. При себе у них было более 43 г уже готового особо опасного наркотического средства - экстракционного опия. Сотрудники милиции еще находились в наркопритоне, как сюда пришел местный житель 1978 года рождения, который принес с собой полкило невысушенной маковой соломы для изготовления наркотика.
Все три фигуранта задержаны. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 УК РБ.-0-
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