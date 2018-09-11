11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе грибник обнаружил склад немецких боеприпасов времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Несколько оцинкованных ящиков мужчина обнаружил в яме вблизи деревни Сурмино. Приехавшие на вызов саперы в общей сложности вытащили восемь немецких сосредоточенных трехкилограммовых зарядов, предназначенных для взрывания крупных объектов, 8 взрывателей и 14 немецких дымовых шашек, использующихся для создания дымзаграждений при атаке или отходе воинских подразделений.

"Боеприпасы, скорее всего, были брошены при отступлении немецких соединений, не ожидавших активной атаки и прорыва фронта, во время операции по освобождению Городка", - добавила Мария Воробьева.-0-