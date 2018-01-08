В Городокском районе зять угрожал убить тещу выстрелом из пневматического пистолета

8 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Городокском районе пьяный зять угрожал убить тещу выстрелом из пистолета. Подробности инцидента корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Угрозой убийства завершилось выяснение отношений между зятем и тещей, которые живут под одной крышей. Нигде неработающий 25-летний мужчина посчитал, что сможет убедить тещу в своей правоте с помощью пневматики. Чтобы не быть голословным, зять продемонстрировал женщине пистолет и пригрозил воспользоваться им в случае необходимости.
Такими воинственными действиями пьяный мужчина действительно серьезно напугал тещу. Но вместо ожидаемой реакции (предполагалась, что женщина не будет больше противоречить мужу своей дочери) 42-летняя теща написала заявление в милицию.
Правоохранители провели проверку, по результатам которой РОСК возбудил уголовное дело по ст.186 УК Беларуси (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).-0-
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