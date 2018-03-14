В Гродненской области больше всего коррупционных преступлений зарегистрировано в транспорте и медицине

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области наибольшее количество коррупционных преступлений в 2017 году было зарегистрировано в транспортной и медицинской сферах. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Управление СК по Гродненской области проанализировало причины и условия, способствовавшие совершению в 2017 году преступлений коррупционной направленности в регионе. Их было зарегистрировано 445, что на треть больше, чем в 2016 году. Преобладают преступления, связанные с получением взяток (168). Уменьшилось количество фактов злоупотребления властью и служебными полномочиями (18), превышений власти и служебных полномочий (15), дачи взяток (39). Кроме того, зарегистрировано 12 фактов незаконного участия в предпринимательской деятельности и принятия незаконного вознаграждения.

Наибольшее количество коррупционных преступлений зарегистрировано в транспортной (82) и медицинской (59) сферах, а также в сельском хозяйстве (54), промышленности и образовании (по 47).

"За год передано прокурорам для направления в суд 65 уголовных дел в отношении 78 обвиняемых по 368 эпизодам преступной деятельности. По данным уголовным делам сумма выявленного материального ущерба составила свыше Br1 млн. В процессе следствия возмещено Br352 тыс., наложен арест на имущество обвиняемых в размере почти Br1,6 млн", - уточнили в УСК. Зачастую преступная деятельность оказывается возможной из-за непринятия со стороны руководителей ведомств должных мер по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции, упущений при подборе кадров, недооценки роли ведомственного контроля в противодействии коррупции, ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками контрольно-ревизионных и кадровых служб. В числе причин также низкие морально-деловые качества должностных лиц.

Рассказали следователи и о наиболее резонансных уголовных делах, связанных с коррупцией. Например, В 2014-2017 годах заместитель директора ОАО "Стеклозавод "Неман" за положительное разрешение вопросов о заключении договоров и погашение дебиторской задолженности получил от представителей пяти субъектов хозяйствования взятки на сумму свыше Br30 тыс.

В июне 2017 года с поличным были задержаны врачи Волковысской ЦРБ, которые за необоснованное составление и выдачу больничных систематически получали от граждан взятки. Установлена причастность врачей к совершению в общей сложности 59 преступлений на протяжении 2013-2017 годов.

"Распространены должностные преступления, связанные со стремлением отдельных руководителей приукрасить результаты своей деятельности либо скрыть ее негативные проявления. Чаще фиксируется такие правонарушения в животноводческой отрасли сельского хозяйства", - отметили в УСК.

Кроме того, в области выявлялись факты совершения хищений должностными лицами госучреждений и предприятий различной формы собственности, связанные с начислением повышенных размеров заработной платы либо присвоением в свою пользу денег, причитающихся иным работникам, завышением сумм компенсации командировочных расходов.

Существенный вред государственным и общественным интересам в плане обеспечения безопасности дорожного движения и экологии причиняется коррупционными преступлениями, совершаемыми инженерным составом диагностических станций при техосмотре автомобилей. В частности, направлены в суд уголовные в отношении двух инженеров диагностической станции "Гродненский автотранс №9", на счету которых на протяжении 2014-2017 годов числится 30 эпизодов взяточничества и злоупотребления служебными полномочиями при техосмотре транспорта и выдаче соответствующих документов. Инженеру по техническому осмотру филиала ОАО "Гроднооблавтотранс" "Автобусный парк №2 г.Лида" инкриминировано 30 эпизодов получения взяток, два эпизода покушений на получение взяток, а также 26 эпизодов злоупотреблений служебными полномочиями.

"Развернутая информация о коррупционных проявлениях направлена в областной исполнительный комитет для принятия мер по повышению эффективности деятельности контрольно-ревизионных служб и ведомственного контроля, а также руководителей за надлежащим исполнением служебных обязанностей подчиненными должностными лицами, соблюдением кадровой политики и антикоррупционного законодательства", - резюмировали в УСК по Гродненской области.-0-