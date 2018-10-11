В Гродненской области грузовик из-за тумана сбил мужчину

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грузовик-молокосборщик насмерть сбил мужчину в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла утром 11 октября неподалеку от деревни Гоза. Водитель автомобиля "Мерседес" занимался сбором молока. Он ехал в одну из деревень. "В это время 64-летний мужчина возвращался после ночной смены домой. На поле, с которого он вышел на дорогу, образовался туман. Водитель тормозил, уводил машину в сторону, но избежать наезда не сумел", - отметили в ГАИ.
Световозращающими элементами мужчина обозначен не был. Грузовик ударил пешехода левой стороной кабины и отбросил на обочину. Мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.-0-
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