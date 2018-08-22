В Гродненской области из-за детской шалости с огнем за сутки произошли два пожара

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области детская шалость с огнем стала причиной двух пожаров за сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Бакшты Ивьевского района поступило около 16 часов 21 августа. Глава семейства занимался по хозяйству, приглядывая за детьми. Мужчина заметил, что те пропали, и пошел искать. Навстречу ему попался девятилетний сын с кружкой воды. "Ребенок нашел спички, решил посмотреть, как они горят, и для этого забрался на чердак хозпостройки. В какой-то момент принялась гореть лежащая там солома. Мальчик бросился за водой, чтобы потушить ее", - рассказали в областном управлении МЧС. Отец сам приступил к тушению пожара, а ребенку сказал вызвать спасателей. Работники МЧС справились с огнем, но пожар успел повредить стены и кровлю постройки.

В Щучинском районе виновником происшествия стал пятилетний мальчик. Он играл с двухлетним братом, потом взял спички и пошел в сарай. Когда начался пожар, сообщил маме. Огонь повредил стену сарая.

Спасатели напоминают, что для предотвращения подобных случаев нельзя оставлять детей без присмотра. Необходимо также научить их правилам безопасности и как действовать при различных чрезвычайных ситуациях.-0-