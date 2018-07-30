В Гродненском районе ребенок попал в больницу после купания в бассейне частного дома

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе пятилетний ребенок попал в больницу после купания в каркасном бассейне на участке жилого дома, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел 29 июля. В одно из учреждений здравоохранения с острой интоксикацией неясной этиологии был госпитализирован пятилетний ребенок.

Следователи рассматривают версию отравления ребенка водой во время купания в бассейне после того, как его отец провел очистку воды в резервуаре двойной дозой специального средства.-0-