В Гродненском районе водитель вылетевшей в кювет "Ауди" продолжил путь пешком, распивая спиртное

19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции в Гродненском районе задержали мужчину, машина которого вылетела в кювет, с семикратным превышением алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек возвращался в Скидель после отдыха в аквапарке. Впрочем, далеко он не отъехал: неподалеку от агрогородка Озеры его "Ауди" занесло. Машину вылетела в кювет и перевернулась. "Водитель попробовал остановить попутку, но все проезжали мимо. Достав бутылку водки, он пошел в сторону населенного пункта, на ходу распивая спиртное", - рассказали в ГАИ. Вскоре его задержали сотрудники Госавтоинспекции, на момент освидетельствования содержание алкоголя превышало максимально разрешенное более чем в семь раз.

В ГАИ отметили, что на состояние молодого человека еще до его поездки обратили внимание несколько отдыхающих в аквапарке. Они предполагали, что он может сесть нетрезвым за руль, но в ГАИ почему-то никто не позвонил.-0-