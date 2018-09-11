В Гродно 12-летний мальчик попал под машину во дворе дома

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 12-летний мальчик попал под машину во дворе жилого дома, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла 10 сентября во дворе дома по улице Дзержинского. Мужчина на "Пежо" двигался вдоль припаркованных автомобилей. Внезапно из-за одной из машин появился мальчик. Наезда избежать не удалось. Водитель сказал, что до последнего момента не видел юного пешехода.
Во дворе в этот момент находился экипаж скорой помощи. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, но его все же пришлось госпитализировать с переломом ноги.
В этом же день был зафиксирован еще один наезд на пешехода на улице Дзержинского. На перекрестке с улицей Ожешко "Фольксваген" сбил пенсионера. Водитель утверждает, что двигался на зеленый, пешеход говорит, что также заканчивал переход на разрешающий сигнал светофора. Мужчина отделался ушибами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4977 BYN
|2.516 BYN
|2.528 BYN
|USD
|2.1605 BYN
|2.167 BYN
|2.174 BYN
|RUB
|3.0928 BYN
|3.085 BYN
|3.1 BYN