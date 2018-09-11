В Гродно 12-летний мальчик попал под машину во дворе дома

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 12-летний мальчик попал под машину во дворе жилого дома, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 10 сентября во дворе дома по улице Дзержинского. Мужчина на "Пежо" двигался вдоль припаркованных автомобилей. Внезапно из-за одной из машин появился мальчик. Наезда избежать не удалось. Водитель сказал, что до последнего момента не видел юного пешехода.

Во дворе в этот момент находился экипаж скорой помощи. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, но его все же пришлось госпитализировать с переломом ноги.

В этом же день был зафиксирован еще один наезд на пешехода на улице Дзержинского. На перекрестке с улицей Ожешко "Фольксваген" сбил пенсионера. Водитель утверждает, что двигался на зеленый, пешеход говорит, что также заканчивал переход на разрешающий сигнал светофора. Мужчина отделался ушибами.-0-