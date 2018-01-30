В Гродно "Ауди" вылетела с дороги и врезалась в столб: водитель погиб

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно "Ауди" вылетела с дороги и врезалась в столб. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Лебедева около 16 часов. На развязке на съезде на улицу Славинского по неизвестной пока причине "Ауди" занесло на левую обочину. После удара о бордюрный камень автомобиль отбросило в мачту осветительной опоры.

"Удар пришелся в левую часть автомобиля. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте аварии", - сказали в ГАИ региона.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии выясняются.-0-