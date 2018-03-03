3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль скорой помощи едва не вылетел с моста в Неман, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Авария произошла утром 3 марта на мосту по улице Поповича. Автомобиль скорой неожиданно вылетел с проезжей части, заскочил на тротуар, ударился водительской стороной о столб и остановился в нескольких сантиметрах от ограждения моста.
Возможно, именно мачта освещения остановила и удержала машину от падения в Неман. Вероятной причиной аварии, по словам очевидцев, стало повреждение колеса.
Обстоятельства ДТП выясняются.-0-
Фото Леонида Щеглова.
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