3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль скорой помощи едва не вылетел с моста в Неман, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Авария произошла утром 3 марта на мосту по улице Поповича. Автомобиль скорой неожиданно вылетел с проезжей части, заскочил на тротуар, ударился водительской стороной о столб и остановился в нескольких сантиметрах от ограждения моста.

Возможно, именно мачта освещения остановила и удержала машину от падения в Неман. Вероятной причиной аварии, по словам очевидцев, стало повреждение колеса.

Обстоятельства ДТП выясняются.-0-

Фото Леонида Щеглова.