25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль такси сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 8 часов утра на проспекте Космонавтов. "Шкода" службы такси двигалась от кольцевой развязки в сторону улицы Лидской. Справа по регулируемому пешеходному переходу шла женщина. Наезда избежать не удалось.

"35-летнюю пострадавшую госпитализировали. На какой сигнал светофора она шла, пока неизвестно", - рассказали в ГАИ. Обстоятельства аварии выясняются.

В ГАИ обратились к очевидцам происшествия с просьбой сообщить об этом по телефонам (8 0152) 79-75-45 или 79-75-05.-0-