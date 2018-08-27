В Гродно такси врезалось в столб

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль такси врезался в столб. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 26 августа на прямом участке Индурского шоссе. Автомобиль такси двигался от кольцевой развязки в сторону улицы Кобяка.
"Во время торможения машину занесло и выбросило на встречную полосу. После этого автомобиль налетел на осветительную опору", - рассказали в ГАИ.
В аварии пострадал водитель "Фольксвагена". Его с переломами ребер госпитализировали.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3753 BYN
|2.378 BYN
|2.386 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.051 BYN
|2.057 BYN
|RUB
|3.0327 BYN
|3.035 BYN
|3.055 BYN