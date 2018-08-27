В Гродно такси врезалось в столб

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль такси врезался в столб. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 26 августа на прямом участке Индурского шоссе. Автомобиль такси двигался от кольцевой развязки в сторону улицы Кобяка.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

"Во время торможения машину занесло и выбросило на встречную полосу. После этого автомобиль налетел на осветительную опору", - рассказали в ГАИ.

В аварии пострадал водитель "Фольксвагена". Его с переломами ребер госпитализировали.-0-