31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно безбилетница избила контролера: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на одной из остановок по бульвару Ленинского комсомола. Девушка 1997 года рождения не смогла предъявить контролерам проездной билет. На этой почве вспыхнул конфликт.

"Дошло до того, что она сбила 50-летнего мужчину с ног, повалила на землю и нанесла несколько ударов по телу. Как оказалось, хрупкая с виду девушка занималась тайским боксом", - рассказали в милиции.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).-0-