28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно эвакуировали 13 человек из-за пожара в подвале пятиэтажки. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Информация о пожаре в подвальном помещении пятиэтажного четырехподъездного дома в Гродно по ул. Л.Чайкиной поступила спасателям 27 апреля в 7.20.

"Работники МЧС эвакуировали 13 человек, в том числе троих детей 10-12 лет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии: нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования (короткое замыкание проводки) и неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - говорится в сообщении.-0-