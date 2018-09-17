17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно хулиган напал в лифте на студентку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Девушка 2001 года рождения возвращалась домой. Вместе с ней в лифт зашел молодой человек. В какой-то момент он схватил студентку, начал приставать. Когда лифт остановился, девушка в ужасе стала кричать и звать на помощь.
На крики выскочил отец студентки, а нападавший при его появлении поспешил скрыться. Мужчина сразу вызвал милицию, и прибывшие сотрудники по приметам задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 1994 года рождения. Живет он, к слову, в том же подъезде.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".-0-
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