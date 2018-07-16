В Гродно хулиган разбил бутылку о голову пассажира троллейбуса

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно хулиган разбил стеклянную бутылку о голову пассажира троллейбуса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Все произошло вечером 14 июля в троллейбусе маршрута №9. Пьяному мужчине не понравилось, как на него посмотрел один из пассажиров.

"Он дважды ударил потерпевшего стеклянной бутылкой по голове. После этого злоумышленник, мужчина 1972 года рождения, попытался сбежать. Однако другие пассажиры не дали ему это сделать", - отметили в милиции. На следующей остановке находились военнослужащие в/ч 5522, которые и задержали нападавшего.

Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".-0-