В Гродно хулиганы обстреляли жилой дом из пневматики

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция разыскивает обстрелявших жилой дом хулиганов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно 1979 года рождения около недели отсутствовал в городе, а когда вернулся, заметил, что-то кто-то поупражнялся в стрельбе из пневматического оружия на его доме.

"В результате действий злоумышленника был поврежден фасад и окно дома. Потерпевший сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На сегодняшний день сотрудники милиции устанавливают лиц, которые причастны к совершению данного преступления", - сообщили в пресс-службе УВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-