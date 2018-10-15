15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из окна многоэтажки выпала 13-летняя девочка. Информация об этом размещена на сайте областной газеты "Гродзенская праўда", сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел на улице Соломенковской вечером 14 октября. Около 20 часов с десятого этажа упала 13-летняя девочка.

Когда на место происшествия прибыли медики скорой помощи, она была еще жива, но без сознания. С тяжелейшими политравмами девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако ночью она умерла.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-