15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из окна многоэтажки выпала 13-летняя девочка. Информация об этом размещена на сайте областной газеты "Гродзенская праўда", сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел на улице Соломенковской вечером 14 октября. Около 20 часов с десятого этажа упала 13-летняя девочка.
Когда на место происшествия прибыли медики скорой помощи, она была еще жива, но без сознания. С тяжелейшими политравмами девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако ночью она умерла.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.448 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN