20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница. Информация об этом размещена на сайте областной газеты "Гродзенская праўда", сообщает БЕЛТА.

Вечером 19 февраля в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка с предварительным диагнозом: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом.

Как оказалось, школьница мылась в ванной у себя дома, предварительно включив газовую колонку. Предположительно, получила отравление угарным газом, потеряла сознание и захлебнулась. Работники скорой помощи провели реанимационные мероприятия и в тяжелом состоянии госпитализировали девочку. Как стало известно 20 февраля, школьница скончалась.

Специалисты предполагают, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. Подробности произошедшего устанавливаются.-0-