В Гродно из-за пьяного водителя лимузина едва не сорвалась свадьба

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно свадебную церемонию 4 августа едва не сорвал водитель лимузина, его задержали пьяным. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Жениху пришлось добираться к невесте на такси.

Сотрудники ГАИ остановили "Линкольн" с женихом и его друзьями на улице Суворова. Состояние водителя вызвало подозрение. Как оказалось, содержание алкоголя в его организме превышало предельно допустимое почти в 2 раза.

Сам водитель пояснил, что накануне вечером выпил пива, а в день свадьбы ничего не употреблял.-0-