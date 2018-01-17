17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за снегопада за день произошло 36 аварий, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Из-за обильного снегопада 17 января стал один из самых аварийных дней за последнее время. "По состоянию на 20 часов в областном центре и его пригороде зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий", - отметили в ГАИ. Основными причинами аварий стали небезопасная скорость и несоблюдение дистанции.
Аварии вызвали серьезные заторы на дорогах. В частности, из-за нескольких столкновений на улице Мостовой было затруднено движение в историческом центре Гродно после 18 часов.
"При таких обстоятельствах и пешеходам, и автомобилистам следует вспомнить все пункты правил и неукоснительно соблюдать их", - подчеркнули в ГАИ региона. Госавтоинспекция продолжает работать в усиленном режиме.-0-
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