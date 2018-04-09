В Гродно легковушка на большой скорости вылетела в канаву, водитель попытался сбежать

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка на большой скорости вылетела в придорожную канаву, после чего водитель попытался сбежать, сообщили корреспонденту БЕЛТА очевидцы аварии.
В середине дня на улице Грандичской водитель "Фиата", поворачивая, не справился с управлением. По словам очевидцев, машина ехала с высокой скоростью. Догнали пытавшегося скрыться водителя проезжавшие мимо сотрудники транспортной инспекции. Погоня была непродолжительной и завершилось через несколько сотен метров.
По предварительной информации, мужчина занимается ремонтом машин, а разбитый "Фиат" ему не принадлежит. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, выясняется физическое состояние виновника аварии.-0-
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