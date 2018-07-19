19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка въехала в автобус, пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 18 июля на улице Гродненской. 28-летний водитель "Рено" проявил невнимательность и неправильно выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса. В итоге легковушка въехала в заднюю часть автобуса.

"В салоне автомобиля в качестве пассажира находилась 12-летняя девочка. Она не была пристегнута ремнем безопасности", - отметили в ГАИ.

Девочка получила легкие телесные повреждения. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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