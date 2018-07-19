19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка въехала в автобус, пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 18 июля на улице Гродненской. 28-летний водитель "Рено" проявил невнимательность и неправильно выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса. В итоге легковушка въехала в заднюю часть автобуса.
"В салоне автомобиля в качестве пассажира находилась 12-летняя девочка. Она не была пристегнута ремнем безопасности", - отметили в ГАИ.
Девочка получила легкие телесные повреждения. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.312 BYN
|2.312 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1609 BYN
|3.142 BYN
|3.16 BYN