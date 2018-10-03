В Гродно милиция проверяет случай возможного жестокого обращения с птицей

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с птицей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Информация была получена в результате мониторинга социальных сетей. По факту возможного жестокого обращения с птицей на улице Огинского в Гродно зарегистрирован рапорт в единой книге Октябрьского РОВД. Поводом стало сообщение о том, что в одном из спальных районов города дети "играли", подбрасывая, с телом птицы.

"Проводится проверка и соответствующие мероприятия по установлению причастных лиц", - сообщили в пресс-службе УВД.

Всех, кто владеет информацией, просьба сообщить об этом по телефону 102.-0-