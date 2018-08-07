7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мотоциклист пошел на обгон поворачивающей легковушки: он госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Мотоцикл и легковушка столкнулись вечером 6 августа на обозначенном перекрестке на улице Домбровского в областном центре. Водитель "Субару" поворачивал налево в сторону автомойки. "В этом время на обгон автомобиля пошел мотоцикл "Сузуки". Водитель легковушки пояснил, что все произошло очень быстро, и откуда появился мотоцикл, он не успел заметить", - рассказали в ГАИ региона.
Мотоцикл врезался в заднюю часть авто. После аварии мотоциклиста госпитализировали.-0-
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