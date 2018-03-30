В Гродно мужчина сломал женщине челюсть за отказ познакомиться

В Гродно мужчина сломал женщине челюсть за то, что та не хотела с ним познакомиться. Информацию об этом предоставили в УВД Гродненского облисполкома.

Женщина 1983 г.р. отдыхала в одном из заведений областного центра. Ей начал уделять внимание мужчина 1976 г.р. Женщине его компания явно не нравилась, и она попросила не приставать к ней. Гражданин был раздосадован отказом и выказал свое недовольство, ударив девушку кулаком в лицо.

В результате гражданка получила перелом нижней челюсти. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.149 УК Беларуси.