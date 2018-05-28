28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина утонул в озере, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 27 мая. Мужчина 1961 года рождения утонул во время купания в озере Юбилейном. "За май это уже второй случай утопления в Гродно. Напоминаем о соблюдении правил поведения на воде и обращаем особое внимание на недопустимость употребления спиртного", - отметили в УВД.-0-