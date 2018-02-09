9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина выпал из окна на козырек подъезда: милиция проводит проверку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 7 февраля в скорую помощь позвонил водитель такси, который рассказал, что на козырьке подъезда в одном из жилых домов лежит мужчина. Несколькими этажами выше было разбито стекло. На место происшествия прибыли не только медики, но и сотрудники милиции.

"Установлено, что мужчина распивал спиртное вместе с друзьями. Он вызвал такси и собирался ехать по месту жительства. Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял равновесие и вывалился в окно, разбив стекло своим телом", - сообщили в пресс-службе УВД. Там отметили, что криминальный подтекст в происшествии отсутствует. По данному факту проводится проверка.

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