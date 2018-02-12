12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно очевидцы помогли задержать пьяного виновника ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в спальном районе Гродно вечером 10 февраля. Местный житель выпивал дома по улице Кабяка, а потом решил съездить на АЗС. В какой-то момент его автомобиль врезался в припаркованный "Фольксваген".

"Ехавшие следом очевидцы произошедшего обратили внимание на состояние виновника аварии. Они забрали ключи из замка зажигания его машины и вызвали наряд ГАИ", - рассказали в Госавтоинспекции региона.

Содержание алкоголя у водителя превышало предельно допустимое более, чем в четыре раза. На автомобиль наложен арест: виновник ДТП доставлен на штрафстоянку. -0-