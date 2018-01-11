11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно очевидцы помогли задержать пьяного водителя, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На странное поведение водителя "Волги" на проспекте Строителей обратил внимание таксист. Машина несколько раз без особой причины резко тормозила и останавливалась. Водитель такси запомнил приметы нарушителя и сообщил в ГАИ.

Внимание на странное поведение водителя "Волги" обратил и прохожий на улице Пушкина. Он тут же набрал 102 и попросил прислать наряд: как раз в этом время машина стояла с поднятым капотом у одного из магазинов.

Содержание алкоголя в организме водителя превысило предельно допустимое значение более чем в 7 раз, рассказали в ГАИ. Как оказалось, водитель сначала пил водку в одном из кафе областного центра, а потом решил съездить за пивом в магазин. Теперь нарушителю грозит внушительный штраф и лишение водительского удостоверения.-0-