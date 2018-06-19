В Гродно парень уснул на подоконнике и выпал из окна

19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно выпивший парень уснул на подоконнике и выпал из окна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Лойки 1994 года рождения приехал в Гродно в гости к знакомому. В квартире многоэтажки по улице Лиможа они выпивали, потом легли спать. В какой-то момент молодому человеку стало жарко: он открыл окно, лег на подоконник и уснул.

"Во сне он начал наклонятся к открытому оконному проему. В это время по улице шел прохожий, который заметил, что из окна третьего этажа кто-то вот-вот выпадет", - рассказали в пресс-службе УВД. Прохожий начал звонить в милицию, в этот момент парень вывалился из окна.

Мужчина не растерялся и бросился его ловить. К счастью, прохожему удалось изменить траекторию полета, ведь прямо под окном из земли торчала арматура.

От удара молодой человек проснулся. Встал, заявил, что все у него хорошо и начал звонить в домофон, чтобы вернутся в гости к товарищу. Прохожий его не отпустил, вызвал скорую помощь. У пострадавшего диагностировали ушиб позвоночника.-0-