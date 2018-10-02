В Гродно пешеход зацепился за трос между машинами и сломал ногу

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пешеход зацепился за буксировочный трос между машинами и сломал ногу. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Нетипичная авария произошла 1 октября на улице Дубко. Водитель "Фольксвагена" буксировал на гибкой сцепке легковушку знакомого. В какой-то момент машины остановились в районе пешеходного перехода.

По словам водителя "Фольксвагена", ни справа, ни слева людей не наблюдалось. Однако натянутый между машинами трос стал помехой для движения супружеской пары, рассказали в ГАИ. Женщина на ногах устояла, а вот мужчина зацепился и упал.

С переломом ноги пешехода госпитализировали.-0-