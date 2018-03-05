В Гродно пьяный бесправник на чужом авто устроил аварию

5 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный бесправник устроил аварию, попытавшись скрыться от преследования ГАИ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Около 5 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что на ул. Курчатова два пьяных подростка пытаются завести автомобиль "БМВ". К моменту прибытия сотрудников ГАИ автомобиль уже двигался.

Его водитель на требование остановиться лишь прибавил скорость и попытался скрыться. В какой-то момент машина оказалась на встречной полосе.

"Автомобиль двигался по улицам Горького и Дубко. Он не раз создавал аварийные ситуации. На кольцевом пересечении с улицей Дзержинского, пытаясь проехать развязку по встречке, водитель не справился с управлением. Автомобиль ударился колесом в бордюрный камень и остановился за пределами проезжей части", - рассказали в ГАИ. После этого водитель попытался убежать, но был остановлен и задержан.

Нарушителем оказался житель Гродно 1997 года рождения. Водительское удостоверение он никогда не получал. В результате освидетельствования у юноши обнаружено состояние алкогольного опьянения, более чем в четыре раза превышающее допустимые показатели. В отношении водителя составлено 4 протокола.

Как оказалось, опасную погоню молодой человек спровоцировал на чужом автомобиле. Хозяин машины о том, где находится его "БМВ", ничего не знал и обратился в милицию с заявлением об угоне. Сейчас проводятся необходимые проверочные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-