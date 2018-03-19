В Гродно пьяный пассажир с кулаками набросился на водителя такси

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно нетрезвый пассажир с кулаками набросился на водителя такси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 16 марта. Молодой человек 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ехал в такси, где начал вести себя неадекватно. Чтобы его успокоить, водитель остановил машину, предупредив по рации коллег о ситуации. "После остановки пассажир набросился на водителя и избил его, после чего ногами повредил кузов транспортного средства", - рассказали в пресс-службе. Дебошира задержали практически сразу - коллеги пострадавшего обо всем сообщили в милицию.

В отношении буйного пассажира возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Ранее он уже был судим за хулиганство и грабеж.

Это третий случай нападения на таксистов в Гродно за две недели. Ранее водители также пострадали от беспричинной агрессии со стороны нетрезвых пассажиров.-0-