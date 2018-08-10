10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный подросток за рулем пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На улице Парижской Коммуны водитель "Вольво" не отреагировал на поданный инспектором сигнал об остановке. Преследование было недолгим. Свернув на ближайшем перекрестке, нарушитель бросил машину на стоянке у гостиницы и уже бегом попытался скрыться во дворах.

"Один инспектор отдельного специального взвода "Дельта" ГАИ УВД облисполкома бросился вдогонку, второй следом продолжал движение на автомобиле. Вскоре нарушителя задержали", - рассказали в ГАИ региона.

Как оказалось, водителю всего 17 лет, поэтому водительского удостоверения у него нет. Кроме того, молодой человек был пьян. Содержание алкоголя в организме почти в три раза превышало предельно допустимое значение. Катался он на машине отца, который в прошлом году был лишен прав за нетрезвую езду.-0-