В Гродно под автомобиль попал 11-летний мальчик

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно под автомобиль на пешеходном переходе попал 11-летний мальчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 13 часов по улице Поповича неподалеку от училища олимпийского резерва. "Со слов водителя "Рено", жителя Лиды, он отвлекся на навигатор. В какой-то момент заметил перед машиной ребенка, однако избежать наезда не сумел", - рассказали в ГАИ.

Мальчик был госпитализирован.

ГАИ устанавливает обстоятельства произошедшего.-0-