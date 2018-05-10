В Гродно под колесами самосвала погиб механик

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи выясняют обстоятельства смертельного наезда на территории транспортного предприятия. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Смертельная авария произошла на территории филиала "Грузовой автомобильный парк №2" ОАО "Гроднооблавтотранс" вечером 8 мая. При въезде на территорию автопарка 53-летний водитель самосвала МАЗ начал движение, не убедившись, что перед машиной нет пешеходов. В результате наезда погиб 58-летний механик предприятия.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317).

Следователи осмотрели место ДТП, установили и допросили свидетелей. На предприятии изъята документация, регламентирующая вопросы охраны труда и техники безопасности, в том числе в сфере безопасности дорожного движения. Изучается запись с камеры видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы.

"Признанный подозреваемым водитель автомобиля ранее к уголовной ответственности не привлекался, в момент наезда был трезв. Расследование продолжается. По его окончании произошедшему будет дана окончательная правовая оценка, установлены причины и условия, приведшие к трагическому исходу, для устранения предпосылок их возникновения", - отметил Сергей Шершеневич.-0-