13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно покупатель задержал в магазине грабителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов по улице Щорса. Мужчина пришел за покупками вместе с женой. Навстречу ему бежал молодой человек, пытавшийся скрыться от продавца с двумя украденными бутылками вина. Прохожий задержал его и передал сотрудникам милиции.
"Грабителем оказался гражданин Латвии 1990 года рождения. Он приехал в Гродно к своей девушке, гостил на протяжении нескольких дней. В состоянии алкогольного опьянения он отправился за добавкой, однако платить за вино стоимостью около Br10 не стал", - рассказали в пресс-службе.
По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.-0-
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