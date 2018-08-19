В Гродно при ДТП мальчика выбросило через окно авто

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 18 августа произошло ДТП, в результате столкновения автомобилей мальчика-пассажира выбросило через окно, сообщает интернет-ресурс newgrodno.by.

На перекрестке улиц Горького и Коммунальной около 10.50 столкнулись автомобили Toyota Corolla и Citroen C3. Первый из автомобиль двигался с ул. Горького в сторону ул. Виленской, а второй выезжал с ул. Коммунальной. Водители легковушек утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.

В автомобиле Citroen C3 находились двое детей. От удара 9-летнего мальчика, который не был пристегнут, выбросило через окно на асфальт. В результате он травмировал ногу и получил порезы. Девочка была пристегнута и не пострадала, но вместе с мальчиком ее тоже госпитализировали.

В автомобиле Toyota Corolla ехал только водитель. От удара сработали подушки безопасности, сам мужчина не пострадал.

ГАИ проводит проверку.-0-