3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при столкновении автобуса и маршрутки пострадали два пассажира, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло 2 марта на остановочном пункте по улице Буденного. "Микроавтобус "Мерседес" столкнулся со стоящим рейсовым автобусом МАЗ. В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки", - рассказали в ГАИ. Одна из женщин ударилась головой, вторая упала на пол. Для обследования их доставили в больницу.
По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель маршрутного такси, подъезжая к остановке, не учел состояния дорожного покрытия и неправильно выбрал скорость. Вовремя остановиться он не сумел.-0-
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